بث مباشر | مشاهدة مباراة أهلي دبي والنصر في الدوري الإمارتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة أهلي دبي فريق النصر في أهم مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020 لحساب الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإمارتي “دوري الخليج العربي الإماراتي“.

المباراة التي ستذاع على قناة أبوظبي الرياضية HD 1 بتعليق الإماراتي “علي سعيد الكعبي”، ستنطلق في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، على “استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي”.

يدخل فريق أهلي دبي المباراة كحال اي فريق يلعب على أرضه، سيتسلح بجمهوره، من اجل تحقيق الفوز، وخطف نقاط المباراة كاملة، للحفاظ على صدارته.

ويحتل فرسان فزاع المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، جمعها من 17 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مناسبة، وتعادل في 3، وخسر مبارتين، وسجل 34 هدفًا، وأستقبلت شباكه 9 أهداف فقط كأقوي خط دفاع في المسابقة.

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في المقابل يدخل النصر الفريق الضيف المباراة، بمعنويات عالية بعد تغلبه على فريق “الوحدة“، في الجولة الماضية ووصوله إلى النقطة الـ27.

وسيسعى العميد إلى تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة اليوم، من أجل الوصول إلى النقطة الـ30، على امل ان يتعثر فريقي الوحدة والجزيرة من أجل خطف المركز الرابع.

يذكر ان مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق النصر بهدف نظيف، أحرزه “ألفارو نيجريدو”، المهاجم الدولي الإسباني السابق، في الجولة الخامسة، على “استاد آل مكتوم بنادي النصر”.

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