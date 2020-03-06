جدول مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020 جميع المواعيد والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الجمعة الموافق 6-3-2020، وسنبدأ معكم بمباريات كأس الليبرتادوريس، حيث تلعب اليوم اخر مبارتين في الجولة الأولى من دوري المجموعات.

والمواجهة الأولى بين بيناثيونال البيروفي وساو باولو البرازيلي وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش. ويقابل أليانزا ليما البيروفي فريق ناسيونال الأوروغواياني في الساعة 2:00 بتوقيت جرينتش.

وتلعب اليوم أولى مباريات إياب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الترجي الرياضي التونسي نظيره الزمالك المصري، في مباراة نارية على “الملعب الاولمبي برادس”.

وتعتبر هذه المباراة هي الأبرز في هذا اليوم، وتنطلق في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، ويذكر ان مواجهة الذهاب انتهت بفوز الزمالك على الترجي بنتيجة (3-1)، على “استاد القاهرة الدولي“.

وفي إسبانيا تُفتتح اليوم الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، بمواجهة فالنسيا فريق ديبورتيفو ألافيس، على ملعب الأخير، وتبدأ المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

نتحول إلى السعودية، حيث تلعب اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الـ21 من الدوري السعودي، أهمها مواجهة الأهلي نظيره الفيحاء في الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020 والقنوات الناقلة

مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة – إياب دور ربع النهائي.

الترجي الرياضي (تونس) – الزمالك (مصر). الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

مباريات كأس الليبرتادوريس والقنوات الناقلة – دور المجموعات.

بيناثيونال (بيرو) – ساو باولو (البرازيل). الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

أليانزا ليما (بيرو) – ناسيونال (أوروغواي). الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 11.

مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى والقنوات الناقلة – الجولة الـ37.

نوتينغهام فورست – ميلوول. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة – الجولة الـ27.

ديبورتيفو ألافيس – فالنسيا. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة – الجولة الـ25.

بادربورن – كولن. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة – الجولة الـ28.

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مارسيليا – أميان. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 6.

مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة – الجولة الـ25.

بشكتاش – أنقرة غوجو. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. قناة Sport TV 2 Potugal.

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة – الجولة الـ21.

الرائد – الفتح. الساعة 13:05 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

الوحدة – ضمك. الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

الأهلي – الفيحاء. الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة – الجولة الـ18.

إتحاد كلباء – الجزيرة. الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 1.

الوحدة – عجمان. الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 2.

شباب الأهلي دبي – النصر. الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 1.

مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة – الجولة الـ24.

سبورتينغ براغا – بورتيمونينسي. الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش. قناة Sport TV 1 Potugal.

مباريات الدوري الهولندي والقنوات الناقلة – الجولة الـ26.

فورتانا سيتارد – بى اى سى زفوله. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة Fox Sports 2 NL.

مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة – الجولة الـ20.

المغرب التطواني – يوسفية برشيد. الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. قناة الرياضية مباشر HD.

مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة – الجولة الـ17.

الأهلي – قطر. الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش. قناة الكأس 1.

العربي – الخور. الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش. قناة الكأس 1.

مباريات الدوري السوداني والقنوات الناقلة – الجولة الـ23.

الهلال – الرابطة كوستي. الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري العماني والقنوات الناقلة – الجولة الـ17.

بهلاء – فنجاء. الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش.

مرباط – العروبة. الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش.

الرستاق – مسقط. الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الأردني والقنوات الناقلة – الجولة الأولى.

سحاب – العقبة. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

الفيصلي – الرمثا. الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الفلسطيني والقنوات الناقلة – الجولة الـ18.

مؤسسة البيرة – القوات الفلسطينية. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

شباب الخليل – ترجي واد النيص. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري السوري والقنوات الناقلة – الجولة الـ16.