رياضة | ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات برشلونة امام ريال سوسيداد وبيتيس وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات برشلونة امام ريال سوسيداد وبيتيس وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباريات السبت من الليجا الإسبانية إيبار ضد مايوركا خيتافي ضد سيلتا فيجو مباريات الأحد اوساسونا ضد اسبانيول بلد الوليد ضد اتليتك بيلباو ليفانتى ضد غرناطة فياريال ضد ليجانيس ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات الجولة 27 ريال مدريد 56 نقطة برشلونة 55 نقطة إشبيليه 46 نقطة خيتافي 45 نقطة أتليتكو مدريد 44 نقطة Advertisements ريال سوسيداد 43 نقطة فالنسيا 41 نقطة فياريال 38 نقطة غرناطة 37 نقطة اتليتك بيلباو 34 نقطة ليفانتى 32 نقطة أوساسونا 31 نقطة الافيس 31 نقطة ريال بيتيس 30 نقطة بلد الوليد 29 نقطة إيبار 27 نقطة سيلتا فيجو 25 نقطة مايوركا 22 نقطة ليجانيس 20 نقطة إسبانيول 20 نقطة

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