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رياضة | ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات برشلونة امام ريال سوسيداد وبيتيس وريال مدريد

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مباريات السبت من الليجا الإسبانية

إيبار ضد مايوركا

خيتافي ضد سيلتا فيجو

مباريات الأحد

اوساسونا ضد اسبانيول

بلد الوليد ضد اتليتك بيلباو

ليفانتى ضد غرناطة

فياريال ضد ليجانيس

ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات الجولة 27

56 نقطة

برشلونة 55 نقطة

إشبيليه 46 نقطة

خيتافي 45 نقطة

أتليتكو مدريد 44 نقطة

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ريال سوسيداد 43 نقطة

فالنسيا 41 نقطة

فياريال 38 نقطة

غرناطة 37 نقطة

اتليتك بيلباو 34 نقطة

ليفانتى 32 نقطة

أوساسونا 31 نقطة

الافيس 31 نقطة

ريال بيتيس 30 نقطة

بلد الوليد 29 نقطة

إيبار 27 نقطة

سيلتا فيجو 25 نقطة

مايوركا 22 نقطة

ليجانيس 20 نقطة

إسبانيول 20 نقطة

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الكلمات الدلائليه
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