رياضة | ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات برشلونة امام ريال سوسيداد وبيتيس وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات برشلونة امام ريال سوسيداد وبيتيس وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مباريات السبت من الليجا الإسبانية
إيبار ضد مايوركا
خيتافي ضد سيلتا فيجو
مباريات الأحد
اوساسونا ضد اسبانيول
بلد الوليد ضد اتليتك بيلباو
ليفانتى ضد غرناطة
فياريال ضد ليجانيس
ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات الجولة 27
ريال مدريد 56 نقطة
برشلونة 55 نقطة
إشبيليه 46 نقطة
خيتافي 45 نقطة
أتليتكو مدريد 44 نقطة
ريال سوسيداد 43 نقطة
فالنسيا 41 نقطة
فياريال 38 نقطة
غرناطة 37 نقطة
اتليتك بيلباو 34 نقطة
ليفانتى 32 نقطة
أوساسونا 31 نقطة
الافيس 31 نقطة
ريال بيتيس 30 نقطة
بلد الوليد 29 نقطة
إيبار 27 نقطة
سيلتا فيجو 25 نقطة
مايوركا 22 نقطة
ليجانيس 20 نقطة
إسبانيول 20 نقطة