رياضة | بالأرقام.. مانسشتر يونايتد لا يعرف الخسارة منذ قدوم برونو فيرنانديز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. مانسشتر يونايتد لا يعرف الخسارة منذ قدوم برونو فيرنانديز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اللاعب برونو فرنانديز في التألق بقوة مع فريقه مانسشتر يونايتد الإنجليزي منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.



أرقام مانشستر يونايتد بعد انضمام برونو فيرناندو: لم يعرف نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي الخسارة في جميع البطولات منذ قدوم اللاعب برونو فرنانديز للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي حيث تعادل الفريق في مباراة وفاز في أخري ببطولة الدوري الاوربي ليصعد لدور ثمن نهائي البطولة بينما حقق الفوز في مباراتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " ليصعد للمركز الخامس بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية وتعادل في واحدة وحقق صعد نادي مانسشتر يونايتد لدور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي بعد الفوز علي حساب نظيره ديربي كاونتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

ولعب نادي مانسشتر يونايتد منذ قدوم اللاعب برونو فرنانديز 7 مباريات حقق فيها النادي الإنجليزي الفوز في أربعة بينما تعادل في ثلاثة ولم يخسر أي مباراة واستطاع نادي مانسشتر يونايتد تسجيل 15 هدف بينما استقبل هدفين فقط.