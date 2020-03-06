رياضة | بالأرقام.. كشف حساب سولشاير مع مانشستر يونايتد بعد تأهله لربع نهائي كأس إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كشف حساب سولشاير مع مانشستر يونايتد بعد تأهله لربع نهائي كأس إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



حسم فريق مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير تأهله رسميًا لدور الثمانية لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، بعدما تغلب على فريق ديربي كاونتي 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة.

تقدم لوك شاو لفريق مانشستر يونايتد بالدقيقة 33، بينما أضاف أوديون إيجالو "هدفين" بالدقيقتين 41، 70، ليتأهل فريق الشياطين الحمراء للدور ربع النهائي لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، ويضرب موعدا مع فريق نوريتش سيتي والذي تأهل على حساب فريق توتنهام هوتسبير بعدما تغلب عليه 3 / 2 بركلات الترجيح.

ماذا قدم "سولشاير" مع مانشستر يونايتد؟ تولي المدرب النرويجي قيادة مانشستر يونايتد بشكل مؤقت في 19 ديسمبر 2018 خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق، وقاد "سولشاير" اليونايتد مؤقتًا في 19 مباراة فاز في 14 مباراة، وخسر 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، سجل لاعبوه 44 هدفا، واستقبلت شباكه 17 هدفا. Advertisements

وقررت إدارة مانشستر يونايتد في 28 مارس 2019 تعيين "سولشاير" مدربًا للفريق لمدة 3 سنوات قادمة، وقاد اليونايتد منذ توقيعه عقد دائم مع الفريق في 54 مباراة، فاز في 24 مباراة، وتعادل في 14 مباراة، وخسر 16 مباراة، سجل لاعبوه 85 هدفا، واستقبلت شباكه 60 هدفا.

قاد المدرب النرويجي مانشستر يونايتد في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 11 مباراة، وخسر 8 مباريات، وتعادل في 9 مباريات، وحصد 42 نقطة ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب البطولة. كما قاد فريق الشياطين الحمراء للتأهل إلي دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي بالموسم الحالي، ويواجه فريق لاسك لينز النمساوي يوم الخميس المقبل 12 مارس على ستاد "لينزر" معقل الأخير.