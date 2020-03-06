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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تركي آل الشيخ يباغت الأهلي المصري بـ"موقف جديد" بعد الاستقالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. تركي آل الشيخ يباغت الأهلي المصري بـموقف جديد بعد الاستقالة
الجمعة 6 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مساء الخميس، موقفه في حالة عدم قبول مجلس إدارة الأهلي المصري استقالته من الرئاسة الشرفية.
وأضاف على صفحته الرسمية في تويتر "من أن تقدمت باستقالتي لم أرد أو أجاوب على أي اتصال، ومثلما قلت لكم لكل حادث حديث في الوقت المناسب".
وتابع: "إذا لم تقبل استقالتي فسوف أجمّد الرئاسة الشرفية إلى الانتخابات القادمة".
وأتم "حفظ الله النادي الأهلي وجمهوره الغالي ووفقه في القادم. حفظ الله مصر وشعبها الكريم".
وفي وقت سابق، كشف مالك نادي ألميريا الإسباني عن أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وكتب: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها.. أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي ألميريا (الإسباني) والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أميركا الجنوبية".
وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية قد نشر في يناير الماضي رسالة أرسلها لإدارة الأهلي، يطالب فيها بالبت في استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي، التي كان قدمها قبل أكثر من عام ونصف.
وجاء في خطاب آل الشيخ وقتها: "تقدمت رسميا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة".
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