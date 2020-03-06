شكرا لقرائتكم المصرى يصل المغرب اليوم لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل اليوم بعثة المصري البورسعيدي إلى مدينة بركان المغربية استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إياب دور الثمانية من الكونفيدرالية الأفريقية بعد غدا الأحد بعدما خاض الفريق معسكرا مغلقا لمدة 3 أيام بالدار البيضاء ، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدى تدريبه الأخيرة غدا بملعب المباراة .

وطلب طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى من لاعبيه ضرورة نسيان نتيجة الذهاب أمام نهضة بركان المغربى والتي أقيمت بإستاد السويس وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما وخوض لقاء العودة على الفوز فقط لضمان العبور للدور نصف النهائي من البطولة لإسعاد الجماهير البورسعيدية .

كان نهضة بركان المغربي تقدم بالهدف الأول عن طريق محسن ياجور في الدقيقة 45، قبل أن يعادل مفتاح طقطق النتيجة لصالح المصرى البورسعيدى في الدقيقة 47، بعدها سجل زهير العريبي لاعب الفريق المغربي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60، قبل أن يعود ياجور ويدرك هدف التعادل لنهضة بركان من رأسية متقنة في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

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وأكد طارق العشرى للاعبيه أن الكرة لا يوجد بها مستحيل وأن الفوز على الفريق المغربى في عقر داره ليس صعبا شريطة التحلى بروح الإنتصار واللعب من أول دقيقة في المباراة بتركيز شديد واقتناص أنصاف الفرص في إحراز الأهداف مع عدم وجود أخطاء من المدافعين

من ناحية أخرى يقوم عبد الظاهر السقا مدير الكرة بالفريق بدوره في عقد جلسات تحفيزية بشكل يومى مع اللاعبين لنقل خبراته الإحترافية لهم مؤكدا لهم على ضرورة التمثيل المشرف ونقل صورة جيدة للكرة المصرية مؤكدا لهم أن الفوز على نهضة بركان سيمنحهم المنافسة بقوة على البطولة بعد رفع المعنويات التي ستتيح لهم مواجهة أي فريق مستقبلا .

على صعيد متصل رصد مجلس إدارة المصرى مكافآت خاصة من أجل عبور موقعة نهضة بركان تصل إلى 20 ألف جنيه لكل لاعب حال التأهل للدور نصف النهائي في إطار الاتفاق الذى عقده الجهاز الفني مع مجلس الإدارة من أجل تحفيز اللاعبين بالشكل الأمثل وتهيئتهم لتحقيق المراد بخطف تذكرة التأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية.