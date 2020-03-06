«جمال الغندور» يصدم «الأهلي» : جاساما من أفضل حكام القارة

أكد "جمال الغندور" رئيس لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم , ان بكاري جاساما ومصطفى غربال الاثنين متواجدين ضمن السبع حكام المختارين في كأس العالم المقبل من الفيفا.
وتابع "الغندور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : جاساما وغربال هم من أفضل 7 حكام في القارة وتاريخهم يتحدث عنهم.
كان "الكاف" قد أسند للحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها الثالثة عصر السبت القادم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا, وهذا ما اعترض عليه بشدة مسئولي النادي الأهلي بسبب تاريخه الحافل بالأزمات مع الأهلي
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