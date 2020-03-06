"مجدي عبد الغني" عن أستمرار "سيد عبدالحفيظ": عمري ما شوفت صراعات بالشكل ده في الأهلي

أعرب لاعب نادي الاهلي السابق ” مجدي عبدالغني ” عن اندهاشه من الصراعات التي تحدث داخل النادي الاهلي في الفترة الاخيرة.

وقال "عبدالغني" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" : الاهلي لم يشهد اي صراع بهذا المنظر ولم اشاهد هذا الامر من قبل.

وتابع : الحديث عن رحيل سيد عبدالحفيظ من الاهلي مرفوض , لانه تمرس في هذا العمل واصبح لديه خبرة كبيرة في هذا المنصب.

Advertisements

وأكمل الان عن تولي خالد بيبو منصب مدير الكرة بالاهلي خلفا لسيد عبدالحفيظ ولكن الخبرات تفرق كثيرا بينهم, مضيفا أنه علي ادارة الاهلي ان تأتي بخالد بيبو فترة تدريب الاول قبل ان يتولى اي منصب داخل النادي الاهلي .

وشدد انه يرفض هذه الصراعات داخل النادي الاهلي وهذا امر بالجديد على النادي ولكن اذا لم يحقق الاهلي بطوله يجب رحيل سيد عبدالحفيظ من النادي الاهلي ويعتبر الامر وقتها شئ طبيعي.

رابط الفيديو من