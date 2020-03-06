"فارس" الشباب يوقع للاتحاد السكندرى أربع مواسم

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وانضم الحارس المميز للاتحاد عقب عودته من ايطاليا حيث كان منضم الى احد الفرق الايطاليه.
ومن المنتظر تصعيد الحارس فارس السيد الى تدريبات الفريق الاول بقياده طلعت يوسف عقب المشاركه مع منتخب الشباب خلال البطوله العربيه والتى اقيمت بالسعوديه والظهور بمستوى متميز.
وفى سياق منفصل منح طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد اللاعبين راحه 48 جمعه وسبت على ان يعود الفريق للتدريبات الجماعيه الرابعه عصرا الاحد المقبل والبدء فى الاستعداد لاستنانف مباريات الدور الثانى والتى يستهلها بمباراة الزمالك والمقرر لها 12 مارس على ملعب الحدود بالمكس.
وكان الفريق قد اختتم المباريات الوديه صباح اليوم بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق احرز هدف الاتحاد اكوى فى الشوط الاول وتعادل الحمام لينتهى الشوط الاول بالتعادل الإيجابى.
اجرى طلعت يوسف عدة تغيرات فى الشوط الثانى للاطمئنان على معظم لاعبى الفريق.
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