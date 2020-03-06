شكرا لقرائتكم خبر عن "فارس" الشباب يوقع للاتحاد السكندرى أربع مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس اداره نادى الاتحاد السكندرى برئاسه محمد مصيلحى على الحفاظ على المواهب واللاعبين المميزين بقطاع الناشئين لكره القدم نجح مجلس الاداره فى الحصول على توقيع حارس نادى الاتحاد ومنتخب الناشئين فارس السيد على عقده الجديد مع زعيم الثغر والذى يمتد الى اربع مواسم .

وانضم الحارس المميز للاتحاد عقب عودته من ايطاليا حيث كان منضم الى احد الفرق الايطاليه.

ومن المنتظر تصعيد الحارس فارس السيد الى تدريبات الفريق الاول بقياده طلعت يوسف عقب المشاركه مع منتخب الشباب خلال البطوله العربيه والتى اقيمت بالسعوديه والظهور بمستوى متميز.

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وفى سياق منفصل منح طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد اللاعبين راحه 48 جمعه وسبت على ان يعود الفريق للتدريبات الجماعيه الرابعه عصرا الاحد المقبل والبدء فى الاستعداد لاستنانف مباريات الدور الثانى والتى يستهلها بمباراة الزمالك والمقرر لها 12 مارس على ملعب الحدود بالمكس.

وكان الفريق قد اختتم المباريات الوديه صباح اليوم بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق احرز هدف الاتحاد اكوى فى الشوط الاول وتعادل الحمام لينتهى الشوط الاول بالتعادل الإيجابى.

اجرى طلعت يوسف عدة تغيرات فى الشوط الثانى للاطمئنان على معظم لاعبى الفريق.