شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يعود الى التدريبات استعدادا لمباراة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد فريق طنطا بقيادة أيمن المزين الى التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمباراة وادى دجلة ضمن الجولة الـ18 من عمر بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الأربعاء القادم الموافق 11 من الشهر الجارى على ستاد طنطا الرياضى عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين .

ويحتل فريق طنطا المركز الخامس العشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 15 نقطة ويسعى الى حصد الثلاث نقاط لاستعادة الانتصارات .

كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الجبلاية حصلت على موافقة من الفيفا لتطبيق تقنية الفار فى الدورى المصرى فقط قائلا، "الموافقة على بطولة الدورى، ولكن الحصول على موافقة تطبيقها فى كأس مصر ودورى الدرجة الثانية موضوع سهل لأن البنية التحتية بقت موجودة".

Advertisements

وأضاف العطار، وأضاف العطار فى المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الجبلاية، "الاستاد الوحيد اللى فيه مشكلة بسيطة هى طنطا، فيه مشكلة فى أماكن وضع الكاميرات، أما ملعبى أسوان والجونة فسهل جدًا الموافقة على الملعبين صباح يوم المباريات، وذلك لأن تكلفة نقل التكنولوچيا والعربات للجونة وأسوان ستكون مكلفة جدًا، لذلك سنحصل على الموافقة على الملعبين فى أقرب فرصة ويستضيف الملعبان المباريات بسهولة شديدة.

وتابع المدير التنفيذى للجبلاية، "تقنية خط المرمى" محتاجة كاميرات على خط المرمى وهذا ليس متوفر حاليًا.

ويعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمرا بالمقر الرئيسى للاتحاد بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية.