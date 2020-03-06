شكرا لقرائتكم خبر عن وجية أحمد: تقنية الـ"VAR" تتنقل في 4 سيارات خلال مباريات الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وجية أحمد رئيس اللجنة الفنية بلجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن تقنية الـ "VAR" متواجدة في 4 سيارات سوف تتنقل بين الملاعب.

وأضاف وجيه أحمد في تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلي قائلا "الحد الأقصي لمباريات الدوري في اليوم الواحد 4 مباريات فقط وتقنيفة الـ"var" متواجدة في 4 سيارات متنقلة وسهله أن تتجول في الملاعب و في غرفة الفار يتواجد حكمين، حكم الفار ومساعد له ويتم التواصل مع حكم المباراة و حكم الفار المساعد، سيكون معني باحتساب القرارات الإدارية بجانب احتساب الوقت بدل الضائع ومتبعته وتحديده و رأي حكم الـ"var" استشاري، والقرار في الأخر يكون لحكم الساحة".

شهدت مباراة طلائع الجيش وإنبي الظهور الأول لتقنية حكم الفيديو var في اللقاء المقام بإستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مواجهات الجولة الـ18 للدوري.

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تواجد الحكم الدولي محمد الصباحي في سيارة الـvar و مصطفي مدحت حكم مساعد ، بينما يدير المباراة محمد معروف حكم ساحة.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش و إنبي بالتعادل السلبي في اللقاء المقام بإستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مواجهات الجولة الـ18 للدوري.

جاءت المباراة هادئة بين الطرفين ولم تشهد أي هجمات خطيرة على أي من مرمي الفريقين ، في أول مباراة بالدوري المصري تشهد رسميا تطبيق تقنية حكم الـvar.