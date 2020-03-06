شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: محمد إبراهيم حديثه واعتراضاته أكثر من موهبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى خالد الغندور إن محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي حديثه واعتراضاته أكثر من موهبته لافتا إلى أن اللاعب فعل المستحيل للرحيل عن الفريق الأبيض.

أكد الغندور أن جمهور الزمالك لأول مرة لم يكن حزينا على رحيل محمد إبراهيم عن الزمالك، لافتا إلى أن اللاعب فضل الرحيل إلى البرتغال عن النادى الأبيض.

بدأ فريق الكرة الأول بالزمالك تدريبه الأخير فى ملعب رادس بتونس بالإحماء فى جزء صغير من الملعب، وسط حواجز بلاستيكية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد بالجهاز الفنى للفريق. كما قاد عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، تدريبات قوية لحراس الزمالك الأربعة المتواجدين مع البعثة فى تونس خلال مران اليوم، وذلك رغم إصابة مدرب الحراس فى عضلة السمانة. وأضاف عبد السلام - فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الترجى - أن هدف الزمالك هو التأهل، واعدا جماهير الزمالك بالتأهل لنصف النهائى الإفريقى والفوز بالبطولة. Advertisements كما أشار مدافع الزمالك إلى أن كل مباراة لها ظروفها ولاعبو الزمالك استعدوا تماما لمواجهة الترجي، موضحا أن الترجى لا يعتمد على لاعب معين حتى لو تم إيقاف لاعبين منه، واختتم عبدالسلام حديثه قائلا إنه يتمنى تقديم مباراة طيبة غدا والتأهل للدور المقبل. فيما أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك، أن الفريق حضر إلى تونس لمواجهة الترجى غدا بنفس الحماس الذى خاض به لقاء الذهاب بجانب احترام الخصم، حيث يسعى الجميع لنتيجة جيدة الهدف منها التأهل للدور المقبل. وأضاف كارتيرون - فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الترجى -أن العقوبات التى وقعها الاتحاد الأفريقى على الترجى لن تقلل من قوة الفريق لأنه يمتلك لاعبين مميزين، وكذلك لاعبين عائدين من الإيقاف، مشددا على أن الزمالك سيواجه المنافس بنفس القوة ولن ينظر إلى تلك العقوبات والإيقافات على الترجى. كما أشار كارتيرون إلى أننا حاليا فى عالم متطور لكرة القدم بما يعنى أن إيقاف معين الشعبانى المدير الفنى للترجى لن يؤثر من ناحية التعليمات للاعبيه.. كما أنه لن يقلل من شراسة الترجى بطل النسختين الماضيتين وقوته.. موضحا أنه من الممكن أن يؤثر على تحفيزه للاعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور: محمد إبراهيم حديثه واعتراضاته أكثر من موهبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.