شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس إدارة الزمالك يؤازرون اللاعبين في التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك وهاني زادة وأحمد مرتضى وعلاء مقلد وحمادة أنور أعضاء مجلس إدارة النادي، على التواجد في مران الفريق الرئيسي والمقام حاليا على ملعب رادس في تونس، وذلك لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الترجي التونسي غدا.

أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك، أن الفريق حضر إلى تونس لمواجهة الترجى غدا بنفس الحماس الذى خاض به لقاء الذهاب بجانب احترام الخصم، حيث يسعى الجميع لنتيجة جيدة الهدف منها التأهل للدور المقبل.

وأضاف كارتيرون - فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الترجى -أن العقوبات التى وقعها الاتحاد الأفريقى على الترجى لن تقلل من قوة الفريق لأنه يمتلك لاعبين مميزين، وكذلك لاعبين عائدين من الإيقاف، مشددا على أن الزمالك سيواجه المنافس بنفس القوة ولن ينظر إلى تلك العقوبات والإيقافات على الترجى.

كما أشار كارتيرون إلى أننا حاليا فى عالم متطور لكرة القدم بما يعنى أن إيقاف معين الشعبانى المدير الفنى للترجى لن يؤثر من ناحية التعليمات للاعبيه.. كما أنه لن يقلل من شراسة الترجى بطل النسختين الماضيتين وقوته.. موضحا أنه من الممكن أن يؤثر على تحفيزه للاعبين. وأوضح مدرب الزمالك أن الترجى يضم لاعبين كبارا، مشددا على احترامه لمعين الشعبانى مدرب الترجي.

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وعن ظروف مباراة الزمالك غدا واختلافها عن مواجهة الأهلى والترجى الأخيرة بنهائى البطولة العام قبل الماضي، شدد كاريترون على أنها كانت مباراة نهائي، وكان هناك ضغط على لاعبى الأهلى ولكن الوضع مختلف مع الزمالك لأن الضغط أكثر على الترجى ونحن نحتاج لعمل أداء أفضل من لقاء الذهاب.

واختتم كارتيرون حديثه قائلا إن الفريق الأكثر هدوءا هو الذى سيحسم اللقاء والتأهل غدا، موضحا أن لاعبى الزمالك متحمسون للعب أمام جمهور وهى لحظة جميلة لهم أن يلعبوا فى هذه الأجواء.

وقام الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى بمعاينة ملعب رادس الرئيسى الذى يحتضن مواجهة الزمالك والترجى التونسى غدا الجمعة، وذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة.