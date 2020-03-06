شكرا لقرائتكم خبر عن نرفض استقالة تركى.. جمهور الأهلى على "تويتر" يرفض استقالة "أبو ناصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "نرفض استقالة تركى"، التريند فى مصر على موقع "تويتر" خلال الساعات الماضية، حيث شهد مشاركة الآلاف من رواد موقع التواصل الاجتماعى الشهير الذين عبروا عن رفضهم استقالة المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية من الرئاسة الشرفية للنادى الأهلى.

يأتى ذلك على خلفية إعلان المستشار تركى آل الشيخ، استقالته من رئاسة الأهلى الشرفية عبر حسابه الرسمى وعدم تعليق إدارة الأهلى على الأمر بالقبول أو الرفض، وطالب المشاركون فى الهاشتاج بالحفاظ على علاقة نادى الوطنية وجماهيره بالمملكة العربية السعودية ممثلة فى تركى آل الشيخ، وتفويت الفرصة على محور الشر الذين يسعون لإفساد علاقة البلدين بشتى السبل التى هى بمثابة أمن قومى عربى.





وقال رواد منصة السوشيال ميديا، إن الكابتن محمود الخطيب أحد أبرز رموز الرياضة العربية، وتركى آل الشيخ، أحد أبرز المستثمرين فى المجال الرياضى، مطالبين الطرفين بإنهاء الأزمة فى مهدها وتدشين مشاريع تليق بالطرفين كأفضل رد على هواة الصيد فى الماء العكر، ويعتبر هذا الهاشتاج الثانى الذى يحمل نفس التوجه والمعنى بعد هاشتاج "لا لاستقالة تركى" الذى تصدر ترند موقع التواصل الاجتماعى تويتر، طوال ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم. ومن بين آلاف التغريدات، قال أحد المشاركين على الهاشتاج، "طالما الراجل نيته حب الأهلى بس دا كفيل يخلينى كمشجع إنى أدعمه وأرفض استقالته"، وأضاف آخر "نرفض استقالة أبو ناصر ده مش هيعيبنا فى حاجة لو سمحنا لدعمه كمحب للنادى"، كما قال حساب باسم عاشقة الأهلى، "مش عيب إننا نخليه يدعم النادى طالما هو رئيس شرفى المهم إنه قال أنا من جمهور النادى الأهلى.. وتركى أثبت للجمهور إنه بيحب الأهلى لازم إحنا كمان نتمسك بيه". Advertisements









كما قالت روزى "لما تحط الأهلى على قمة أفريقيا وأندية العالم هو حد يقدر يلومك بالعكس كله هيفرح بيك ومش هيفتكر غير إنجازاتك ومش هيقول دا مين جاب ومين عمل هيتقال الأهلى كسب ووصل"، كما قال آخر "مرة تانية بنرفض استقالة الأهلاوى تركى الشيخ لأنه داعم معنوى ونفسى لأى فريق.. راجل قادر يعملك فرقة تاخد بيها كأس العالم للأندية". كما رفض شاب من جمهور الأهلى، قرار الاستقالة، وقال "استحالة دا يحصل"، فيما قال آخر "الأهلى لازم يحتوى تركى آل الشيخ ويرفض استقالته ويستفيد من بقدر الإمكان ويقطع الفرصة على أى منافس إن يستفيد من ده الذكاء"، كذلك قال أحد المشاركين عبر الهاشتاج، "الخطيب وتركى لازم يكونو ايد واحدة.. متتكسفش يا خطيب والتاريخ مش هيذكر غير الرئيس اللى جاب بطولات وفى عهده كان فى بطولات قد ايه".











