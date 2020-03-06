شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بدرة نجم منتخب تونس السابق: الترجي والزمالك من الأسماء الكبيرة في إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد بدرة نجم الترجي ومنتخب تونس السابق ، أن فوز الترجي بدوري الأبطال في أخر نسختين لم يكن وليد الصدفة ، مؤكداً أن الترجي قدم أداء جيد أمام الزمالك بالقاهرة في أول 20 دقيقة.

وأشار بدرة في تصريحات لـ ملعب ONTIME ، إلي أن الزمالك لديه نجوم في كل الخطوط بداية من حراسة المرمى وحتى الهجوم أتمنى ألا تؤثر الغيابات على أداء لاعبي الترجي .

وأضاف نجم الترجي السابق، انه سنتظر أداء متميز وروح رياضية من لاعبي وجماهير الفريقين غداً، مؤكداً أن الترجي بمن حضر ولا يتوقف على غياب لاعب أو أكثر ، موضحاً أن البلايلي وفرانك كوم والبدري عناصر ممتازة لكن لفريق الترجي رجاله الكل يعرف قيمة الترجي وقدرته على تخطي الصعاب والدليل فوزه على الأهلي في نهائي 2018 .

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وتابع بدرة ، أن السماح بحضور 53 ألف من أنصار الترجي دفعة كبيرة للفريق أمام الزمالك فرص الطرفين قائمة في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الترجي لا يعرف المستحيل والتركيز مطلوب طوال زمن اللقاء، موضحاً أن مشاهدة الشعباني مدرب الترجي اللقاء من المدرجات قد يؤثر سلبيا على الفريق ، مشدداً علي أن مصر وتونس شعب واحد وأتمنى أن تسود الروح الرياضية بين الفريقين.

وكان لاعبو الزمالك وبعثة الفريق الأبيض قد احتفلوا بعيد ميلاد محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق على هامش مران الفريق الأخير الذى انطلق في ملعب رادس بتونس بالإحماء في جزء صغير من الملعب، وسط حواجز بلاستيكية تحت إشراف أمير عبد العزبز المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق.

وقاد عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات قوية لحراس الزمالك الأربعة المتواجدين مع البعثة في تونس ، خلال مران اليوم وذلك رغم إصابته في عضله السمانة.



