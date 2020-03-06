أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 5 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، لجنة التظلمات تقرر قبول تظلم الأهلى والزمالك ضد عقوبات السوبر "شكلا"

لجنة التظلمات تقرر قبول تظلم الأهلى والزمالك ضد عقوبات السوبر "شكلا"

عقدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، اجتماعا اليوم، الخميس، بمقر الجبلاية لمناقشة قانونية تظلمات ناديي الأهلى والزمالك ضد العقوبات الخاصة بهما علي خلفية مباراة السوبر بالإمارات.

عمرو الجنايني ردا علي شطب عضويته من الزمالك : "أقسم بالله ما ظلمت حد"

علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، علي هجوم مرتضي منصور رئيس الزمالك عليه بداعي محاربته للأبيض في أكثر من واقعة مثل التمسك بإقامة مباراة القمة في موعدها رغم طلب الزمالك التأجيل وكذلك الحصول علي مستحقات الزمالك لدي الكاف، وفي النهاية قرار مجلس الزمالك بشطب عضويته .

فيديو..جولة تفقدية من كارتيرون لملعب مباراة الزمالك والترجي

قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بمعاينة ملعب رادس الرئيسي الذي يحتضن مواجهة الزمالك والترجي التونسي غدا الجمعة، وذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

سيارة الـ VAR تظهر فى الدورى فى أول تجربة بلقاء الطلائع وإنبى

رصد ”الخليج 365”، السيارة المخصصة لحكام تقنية الفيديو الـ "VAR"، التى سيتم تطبيقها لأول مرة فى منافسات الدورى المصرى، وذلك فى مباراة طلائع الجيش مع نظيره إنبى، التى ستقام فى الخامسة من مساء اليوم، الخميس، باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر للمسابقة، ورصد ”الخليج 365”، السيارة التى سيتواجد بها حكام التقنية لرصد الحالات المختلفة فى المباراة وحال الاحتكام إلى الـVAR فى الحالات التحكيمية خلال اللقاء سيتم التواصل بين حكام التقنية من خلال تلك السيارة مع حكم الساحة الذى سيرى الحالة التحكيمية فى حالة الحاجة إلى ذلك من خلال الشاشة المتواجدة فى منتصف الملعب.

رئيس الزمالك يطمئن على البعثة فى تونس "هاتفيًا" قبل موقعة الترجى

أجرى مرتضى منصور، رئيس الزمالك، اتصالات هاتفية بالبعثة البيضاء في تونس من أجل الاطمئنان على مختلف الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل المواجهة المنتظرة مع الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، فى التاسعة من مساء غدا الجمعة، على ملعب رادس، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى الأبيض إلى عبورها بعد الفوز في الذهاب على الترجى بنتيجة 3 / 1 ليضع الفريق قدما نحو نصف النهائي الأفريقي.

مصدر بالأهلي: اطلعنا علي فيديوهات إدانة كهربا ولم نقتنع بالعقوبات

علق مسئولو النادي الأهلي على اعلان اتحاد الكرة بأن هناك جلسة عقدت بمقر الجبلاية خلال الايام الماضية حضرها وفد من النادي الاهلي وشهدت اطلاع مسئولي الاهلي علي السيديهات والمواد الفيلمية التي علي اساسها تمت توقيع عقوبات مباراة السوبر وعلي رأسها ايقاف محمود كهربا لنهاية الموسم . Advertisements آخر مران للأهلي على مجمع ملاعب بريتوريا قبل مواجهة صن داونز خاض فريق الأهلي مرانه الأخير على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا عصر اليوم، الخميس، استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة من عصر بعد غد، السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيتدرب الفريق غداً على ملعب المباراة "لوكاس موريبي" بمدينة بريتوريا.

صور.. تعادل سلبي بين إنبي و الطلائع بالدوري في أول ظهور للـvar

انتهت مباراة طلائع الجيش وإنبي بالتعادل السلبي في اللقاء الذى أقيم بإستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مواجهات الجولة الـ18 للدوري في افتتاح مباريات الدور الثاني للدوري المصري.