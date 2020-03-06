شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباراة تنس طاولة بين رئيس الزمالك وأحد المشجعين من أصحاب الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك في لفتة إنسانية لطلب مشجع للنادى الأبيض من أصحاب الهمم لخوض مباراة تنس طاولة.

وظهرت علامات السعادة على المشجع الزملكاوى من ذوى الهمم بعد قبول مرتضى منصور لخوض مباراة تنس الطاولة ضده.

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كان مرتض رئيس الزمال قد أجرى اتصالات هاتفية بالبعثة البيضاء في تونس من أجل الاطمئنان على مختلف الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل المواجهة المنتظرة مع الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، فى التاسعة من مساء غدا الجمعة، على ملعب رادس، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وتواصل منصور مع أحمد جلال إبراهيم رئيس البعثة في تونس ونائب رئيس الزمالك إلى جانب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى الذى يحرص على توفير مختلف الأمور للفريق وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة الذى حرص على تحفيز اللاعبين بالتأكيد إن رئيس قلعة ميت عقبة يدعمهم بقوة لمواصلة مشوارهم نحو المنافسة على لقب دورى أبطال إفريقيا ومواصلة المشوار نحو السعي لحصد لقب البطولة خاصة بعد الفوز في الذهاب على الترجى بنتيجة 3 / 1 ليضع الفريق قدما نحو نصف النهائي الأفريقي.

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