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"عود البطل" دبابة فى الكرة المصرية.. ديانج ومصطفى محمد ومعلول وعبدالله السعيد الأشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  تشهد ملاعب كرة القدم تألق أكثر من لاعب في مختلف الأندية ممن يحافظون على لياقتهم ورشاقتهم في الملاعب وهو ما انعكس على مستواهم في الملعب، ولأن الساعات الماضية شهدت سيطرة أغنية عود البطل على اهتمام الشارع المصرى، نرصد أهم اللاعبين ممن تنطبق عليهم مقولة " عود البطل " فى الكرة المصرية.

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 أليو ديانج

يٌعد اليود يانج من أفضل الصفقات التي  أبرمها النادي الأهلي في الموسم الجاري ،   بعد العروض القوية التي قدمها القاطرة المالية في وسط الملعب الأحمر، خاصة وأنه حصل على فرصة المشاركة بعد  الإصابة التي تعرض لها حمدي فتحي لاعب الفريق بقطع في غضروف الركبة، ليشارك ديانج بشكل أساسي ويحجز مقعد دائم في تشكيل فايلر، واستطاع اللاعب أن يلعب دوراً محورياً في قطع واستخلاص الكرات من المنافسين وإفساد الهجمات الخطيرة. في المباريات التي شارك بها .

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أًصبح على معلول هو معشوق الجماهير الأهلاوية ، في ظل الأداء الذى يظهر به في المباريات ، و المستوى الذى يقدمه مع فريقه ، واستطاع معلول أن يثبت مكانته فى قلوب الأهلاوية فى ظل العروض القوية التى يظهر بها فى الفريق الأحمر ، في مختلف المباريات سواء على المستوى المحلى ، او الأفريقي  ، و يظهر " عود البطل" في تحركاته داخل الملعب ، رغم وصوله سن الـ 30 .

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مصطفى محمد

 يعتبر مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك والمنتخب الأولمبى، من أبرز الأوراق الرابحة التى تراهن عليها جماهير القلعة البيضاء، خاصة الضربات الرأسية التى يتميز بها، كما ان اداؤه في الملعب جعله يحتل  قائمة هدافى الفريق فى أفريقيا، حيث شارك مصطفى محمد مع الزمالك خلال الموسم الجارى فى 13 مباراة بمسابقة الدورى العام، أحرز خلالها 5 أهداف، كما شارك مهاجم الزمالك فى 10  لقاءات بدورى أبطال أفريقيا سجل خلالها 6 أهداف ليحتل بها المركز الثانى فى قائمة هدافى البطولة، خلف جاكسون موليكا لاعب مازيمبى صاحب المركز الأول برصيد 7 أهداف، وبذلك يبلغ مجموع أهداف مصطفى محمد فى الموسم الجارى 11 هدفاً.

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محمود علاء

محمود علاء ، اللاعب الذى يحلق في المستطيل الأخضر مع فريق الزمالك ، و استطاع ان يسجل الكثير من الأهداف المهمة مع الفريق هذا الموسم ، و التي وصل عددها الى 5 اهداف اخرها هدفه في مباراة الترجى التونسى بذهاب ربع نهائي دورى ابطال افريقيا ، ووصل رصيد علاء هذا الموسم مع الفريق الأبيض  13 مباراة بالدورى  ، و 8 بدورى ابطال افريقيا بالإضافة على السوبر المحلى و الأفريقي .

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عبد الله السعيد

تمكن عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز ان يثبت أنه عود البطل في الفريق، فرغم وصوله الى سن الخامسة و الثلاثون إلا انه مازال يقدم كل ما هو جديد مع فريقه في مختلف البطولات ،  فضلا عن تحركاته داخل الملعب في المباريات .

وشارك عبد الله مع بيراميدز في 15 مباراة بالدورى ، و 9 بالكونفدرالية ، سجل 12 هدف  15 هدف ، وصنع 6 لزملاؤه

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محمود وادى

دخل محمود وادى، لاعب فريق المصرى التاريخ، بعد تسجيله هاتريك فى مباراة فريقه أمام ماليندى ببطولة الكونفدرالية، وأحرز 3 أهداف فى مباراة واحدة قاد بها الفريق البورسعيدى للفوز الكبير، وهو الهاتريك الذى لم يسجله الفريق منذ عام 1999 بداية مشاركة المصرى فى بطولات أفريقيا  ، و .

 وشارك وادى مع المصرى هذا الموسم في 13 مباراة بالدورى ، و 9 بالكونفدرالية ، بالإضافة إلى 2 بكأس مصر، و سجل 8 اهداف وصنع 6 لزملاؤه  .

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 همام طارق

استطاع همام طارق لاعب فريق الاسماعيلى أن يقدم  أوراق اعتماده مع الدراويش منذ أول مباراة شارك فيها والتى كانت أمام الكويت الكويتى بكأس العرب للأندية العرب ليصبح عنصرا أساسيا فى صفوف الفريق الأصفر.

اللاعب المنضم من الدورى الايرانى لعب فى أربع مراكز مع الإسماعيلى وهم صانع الألعاب والجناح والظهير الأيسر بجانب وسط الارتكاز ، وتعاقد الإسماعيلى مع همام طارق الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر وخاض اللاعب الملقب بميسى العرب تجارب احترافية منها الأهلى والظفرة الإماراتيين، بعد أن رحل عن القوة الجوية العراقى فى صيف 2013، ويجيد صاحب الـ23 عامًا اللعب فى عدة مراكز بجانب الجناح الأيسر، كالجناح الأيمن والوسط المهاجم كذلك ، شارك مع الاسماعيلى في 13 مباراة بالدورى بالإضافة الى مبارتان بكأس مصر سجل هدف و صنع أخر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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