شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد شيكابالا خلال المران الأخير قبل مواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو الزمالك وبعثة الفريق الأبيض بعيد ميلاد محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق على هامش مران الفريق الأخير الذى انطلق في ملعب رادس بتونس بالإحماء في جزء صغير من الملعب، وسط حواجز بلاستيكية تحت إشراف أمير عبد العزبز المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق.

وقاد عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات قوية لحراس الزمالك الأربعة المتواجدين مع البعثة في تونس ، خلال مران اليوم وذلك رغم إصابته في عضله السمانة.

من ناحية أخرى شدد محمد عبد السلام مدافع فريق الكرة الأول بالزمالك، على أن الحضور الجماهيرى المنتظر من جانب مشجعى الترجى لن يؤثر على لاعبى الزمالك فى مباراة الغد أمام الترجى، فى إياب دور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد السلام - فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الترجى - أن هدف الزمالك هو التأهل، واعدا جماهير الزمالك بالتأهل لنصف النهائى الإفريقى والفوز بالبطولة.

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كما أشار مدافع الزمالك إلى أن كل مباراة لها ظروفها ولاعبو الزمالك استعدوا تماما لمواجهة الترجي، موضحا أن الترجى لا يعتمد على لاعب معين حتى لو تم إيقاف لاعبين منه، واختتم عبدالسلام حديثه قائلا إنه يتمنى تقديم مباراة طيبة غدا والتأهل للدور المقبل.

فيما أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك، أن الفريق حضر إلى تونس لمواجهة الترجى غدا بنفس الحماس الذى خاض به لقاء الذهاب بجانب احترام الخصم، حيث يسعى الجميع لنتيجة جيدة الهدف منها التأهل للدور المقبل.

وأضاف كارتيرون - فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الترجى -أن العقوبات التى وقعها الاتحاد الأفريقى على الترجى لن تقلل من قوة الفريق لأنه يمتلك لاعبين مميزين، وكذلك لاعبين عائدين من الإيقاف، مشددا على أن الزمالك سيواجه المنافس بنفس القوة ولن ينظر إلى تلك العقوبات والإيقافات على الترجى.

كما أشار كارتيرون إلى أننا حاليا فى عالم متطور لكرة القدم بما يعنى أن إيقاف معين الشعبانى المدير الفنى للترجى لن يؤثر من ناحية التعليمات للاعبيه.. كما أنه لن يقلل من شراسة الترجى بطل النسختين الماضيتين وقوته.. موضحا أنه من الممكن أن يؤثر على تحفيزه للاعبين.