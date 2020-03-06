شكرا لقرائتكم عدلى القيعى عن عقوبات الترجى: الزمالك خد حقه والأهلى مخدش حقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات فى النادي الأهلي عقب إصدار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف عقوبات ضد لاعبي الترجي التونسي عقب أحداث مباراة الزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا قائلا " الزمالك أخد حقة والأهلي أُهدر حقه".

وأوضح عدلى القيعي في تصريحات تليفزيوينة لقناة الأهلي قائلا " بالصدفة كارتيرون كان مدربا للأهلي في نهائي إفريقيا أمام الترجي وأتهم باصطناع أزمة والأن بقي بطل عقب مباراة الزمالك مع الترجي و الزمالك سجل هدف يوجد حوله جدل وتسبب في طرد لاعب من الترجي وحدثت أحداث جدالية عقب المباراة وقام الكاف بعقاب اللاعبين ولا اشكك في الحكم، ولكن ما حدث من دعم للزمالك، لم يحدث مع الأهلي في الموسم الماضي، ولم يقوم أحد بترجمة ما حدث وارساله لمسئولو الترجي واصطنعت غضبة من الإعلام المصري وتم تزوير خطاب للأهلي ساهمت في شحن الأجواء في تونس".

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى إيقاف خليل شمام قائد الترجى 6 مباريات، وعبد الرؤوف بن غيث 4 مباريات، بجانب حرمان المدير الفنى معين الشعبانى ومساعده مجدى التراوى من الجلوس على دكة البدلاء 4 مباريات، بالإضافة إلى عقوبة مالية تقدر بـ160 ألف دولار، على خلفية أحداث مباراة الذهاب التى انتهت بفوز الزمالك 3-1 على استاد القاهرة.

خاض فريق الترجى التونسي، مرانه الأخير قبل خوض مواجهة نادى الزمالك، المقرر لها في التاسعة من مساء غدا الجمعة، على ملعب "رادس"، في إياب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

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شارك جميع اللاعبين في قائمة الترجى لمواجهة الزمالك، خلال التدريبات، والتي غاب عن الرباعى خليل شمام، رؤوف بن غيث ومحمد على بن رمضان، بداعى الإيقاف، بالإضافة إلى إلياس شتى، بداعى الإصابة.

وضمت قائمة الترجى، لمباراة الزمالك، 22 لاعبا وهم: معز بن شريفية – رامي الجريدي – إيهاب المباركي – سامح الدربالي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي – محمد علي اليعقوبي – خليل شمام – محمد أمين توجاي – فوسيني كوليبالي – عبد القادر بدران - محمد أمين المسكيني – كوامي بونسو – عبد الرؤوف بن غيث – بلال بن ساحة – فادي بن شوق – عبد الرحمن مزيان – ماهر بالصغير – حمدو الهوني – إبراهيما واتارا – محمد علي بن حمودة وطه ياسين الخنيسي.

جدير بالذكر، أن كمال القلصى مدرب فريق الشباب في الترجى، سيقود المباراة فنيا بجانب المساعد عثمان النجار، بعد إيقاف المدير الفني معين الشعبانى والمدرب مجدى تراوى، للإيقاف 4 مباريات.

ونجح الزمالك، في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، الذى أقيم الجمعة الماضى على ملعب "القاهرة"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.