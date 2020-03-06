شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة لخطة مواجهة الجونة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع اليوم الجمعة، فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز الرتوش النهائية على استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الثامنة عشرة للدورى، حيث خاض الدراويش آخر ودياته استعداداً للمباراة مع الإنتاج الحربى عصر الاثنين الماضى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ومن المقرر أن يدخل غداً السبت معسكراً مغلقاً لمواجهة الفريق الساحلى .

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى البطولة العربية للحكم السعودى تركى آل خضير، على أن يُعاونه كل من بدر الشمراني ومحمد مكي علي العبكري، بالإضافة لماجد محمد الشمراني حكمًا رابعاً.

ويسابق مسئولو النادى الاسماعيلى الزمن لإنهاء إجراءات السفر للمغرب ومن المُقرر أن تتجه بعثة الدراويش إلى مدينة كازابلانكا المغربية الخميس الموافق 12 من شهر مارس استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية، ومن المقرر أن يترأس بعثة الدراويش محمد الكلية أمين صندوق النادى ،ويحتاج الدراويش في مواجهة الرجاء المُقرر لها 15 مارس لتحقيق أى فوز أو أى تعادل من أجل ضمان التأهل الى نهائى البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا.

وحدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز 12 مارس موعداً للسفر للمغرب على أن يعود الفريق للإسماعيلية 16 مارس عقب المباراة بيوم واحد، مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.