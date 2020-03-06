هدف بودبوز القاتل يطيح حامل اللقب من نصف نهائي كأس فرنسا

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سجل لاعب الوسط الجزائري رياض بودبوز هدفا في الوقت القاتل منح سانت اتيان الفوز على ضيفه رين حامل اللقب 2-1 الخميس، ليبلغ نهائي كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الاولى منذ 1982 ويضرب موعدا مع باريس سان جرمان.

وبعد افتتاح السنغالي مبايي نيانغ التسجيل من ركلة جزاء لرين ثالث الدوري المحلي خلافا لمجريات اللعب (33)، عادل تيموثي كولودجيدجاك قبل نهاية الشوط الاول (43).

وقبل لحظات على انتهاء المباراة، خطف بودبوز هدف الفوز وبطاقة العبور الى المباراة النهائية بعد دقائق من نزوله (90+4).

وخاض سانت اتيان المباراة بعد سقوطه امم ليون الاحد وخروجه بنقطة يتيمة في ست مباريات من الدوري منذ بداية شباط/فبراير، ما ادى الى تراجعه الى المركز السادس عشر متقدما بفارق نقطتين فقط عن نيم الذي يحتل أول مراكز منطقة الهبوط.

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في المقابل، كان رين أحرز لقب الموسم الماضي على حساب سان جرمان في ركلات الترجيح.

وعكّر سانت اتيان، حامل اللقب 6 مرات آخرها في 1977، احلام رين لتحقيق ثنائية كأس فرنسا والتأهل الى دوري الابطال للمرة الاولى في تاريخه (يحتل المركز الثالث آخر المراكز المؤهلة الى المسابقة، بفارق نقطة يتيمة عن ليل الثالث).

وكان سان جرمان، حامل اللقب 12 مرة (رقم قياسي)، بلغ النهائي الاربعاء بفوز كبير على غريمه ومضيفه ليون 5-1 بينها ثلاثية للمهاجم الدولي الشاب كيليان مبابي. وتقام المباراة النهائي على ملعب استاد دو فرانس في 25 نيسان/ابريل المقبل.