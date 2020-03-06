فوز سهل للشباب على العدالة وتعادل الاتحاد والحزم

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حقق الشباب السادس فوزاً سهلاً على ضيفه العدالة الاخير 4-صفر الخميس في المرحلة 21 من الدوري السعودي لكرة القدم.

على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، تناوب على تسجيل اهداف الشباب الأرجنتيني كريستيان جوانكا (39) وعبدالمجيد الصليهم (45) وعبدالله الحمدان (72) وتركي العمار (87).

وتقدم الشباب للمركز السادس موقتاً بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بينما بقي العدالة في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

وسيطر الشباب على مجريات الشوط الأول، وصوب حسن معاذ كرة قوية أمسكها علي المزيدي ببراعة (13).

وأكمل العدالة المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة لمدافعه النيجيري جون أوغو (21).

وتعاطف القائم مع الحارس المزيدي عندما تصدى لكرة جوانكا (24)، وأضاع الشباب هدفاً محققاً عندما انطلق الكولومبي دانيلو اسبريا خلف كرة ولعبها عرضية رغم انفراده بالمرمى لتفقد خطورتها (34).

وبعد عدة محاولات، نجح الشباب في التسجيل عندما تلقى جوانكا كرة عرضية لعبها قوية داخل المرمى (39).

وفي الدقيقة الأخيرة تمكن الشباب من تعزيز تقدمه بهدف ثان عندما لعب اسبريا كرة عرضية لم يجد عبدالمجيد الصليهم في إيداعها المرمى (45).

وفي الشوط الثاني لاحت فرصة للعدالة لتقليص الفارق، ولكن كرة الغابوني ميدوين بيتيغي الانفرادية تصدى لها الحارس التونسي فاروق بن مصطفى (53).

وحصل الشباب على ركلة جزاء نفذها عبدالله الحمدان فوق العارضة (63).

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واحتسب الحكم ركلة جزاء للعدالة نفذها الملغاشي كاروليس أندريا ولكن بن مصطفى تصدى لها ببراعة وحولها لركنية (70).

ومن هجمة مرتدة سريعة أضاف الشباب هدفاً ثالثاً عندما وضع الصليهم زميله الحمدان في مواجهة المرمى ليرسل الأخير كرة قوية في سقف المرمى (72).

وحافظ بن مصطفى على نظافة شباكه عندما تصدى لرأسية بدر النخلي وحولها لركنية (78). وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، نجح الشباب في إضافة هدف رابع عندما انبرى البديل تركي العمار للكرة العرضية ولعبها برأسه داخل المرمى (87).

وفرط الحزم في ثلاث نقاط كانت في المتناول عندما أهدر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام الاتحاد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحزم وانتهت بالتعادل (1-1) .

تقدم الاتحاد بهدف العاجي ويلفريد بوني (61 من ركلة جزاء) وأدرك الحزم التعادل بواسطة البرازيلي فاغنر أليماو (90).

وبهذه النتيجة، رفع الفريقان رصيدهما إلى 23 نقطة وبقيا في المركزين الثاني عشر والثالث عشر مع أفضلية الاتحاد بفارق الأهداف.

أهداف مباراة الشباب والعدالة:

أهداف مباراة الحزم والاتحاد: