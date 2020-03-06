العين يشدد ضغطه على شباب الأهلي المتصدر

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شدد العين ضغطه على شباب الأهلي المتصدر وقلص الفارق معه موقتا الى نقطتين، بفوزه الصعب على ضيفه الفجيرة 2-1 الخميس في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم التي اقيمت بغياب الجماهير بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويدين العين بفوزه الى جمال معروف الذي سجل هدف التعادل (56) ثم حصل على ركلة جزاء سددها التوغولي كودجو لابا بنجاح (77)، بعدما كان الفجيرة افتتح التسجيل عبر الغاني ارنست اسانتي في الدقيقة الرابعة.

ورفع العين رصيده الى 37 نقطة مقابل 39 لشباب الأهلي الذي يستضيف النصر الجمعة في ختام المرحلة، اما الفجيرة فقد تراجع الى المركز الاخير وله 12 نقطة.

وقال البرتغالي ايمانويل بيدرو مدرب العين ان "غياب الجماهير تسبب في انخفاض ايقاع المباراة، كما ان ما زاد الامر صعوبة اعتماد المنافس اسلوبا دفاعيا جيدا، وكان يتوجب علينا عدم منحه الفرصة للتسجيل في مرمانا".

وقرر الاتحاد الاماراتي لكرة القدم اقامة جميع منافساته في الدرجات كافة دون حضور الجمهور حتى اشعار اخر، بسبب تفشي فيروس كورونا ،وهو ما أثر عل المستوى الفني للمباريات.

وفقد الشارقة حامل اللقب نقطتين ثمينتين بتعادله مع ضيفه حتا بهدف للبرازيلي لوان بيريرا (85)، مقابل هدف لمواطنه نيلتون (24).

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ولعب حتا بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ماهر جاسم (80).

وبقي الشارقة ثالثا برصيد 32 نقطة، مقابل 13 نقطة لحتا الثالث عشر قبل الاخير.

وتخلى خورفكان عن القاع، بفوزه الثمين على ضيفه بني ياس بهدفين للبرازيلي رامون لوبيز (13 و42)، مقابل هدف لمواطنه زي روبرتو فيليو (90+1 من ركلة جزاء).

وتقدم خورفكان الى المركز الثاني عشر وله 15 نقطة وبقي بني ياس تاسعا برصيد 20 نقطة.

وفاز الوصل على ضيفه الظفرة بهدفين للبرازيليين ويلتون سواريز (12) وفابيو ليما (74)، مقابل هدف لمواطنهما جواو بيدرو (55).

وطرد عبد الرحمن يوسف من الظفرة (89).