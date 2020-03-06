شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يوضح موقف ثنائي الفريق من مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن أحمد أيمن ظهير الفريق تأكد غيابه عن مواجهة الجونة. ويستضيف الإسماعيلى منافسه الجونة مساء الأثنين فى إطار منافسات الأسبوع الــ18 من عمر مسابقة الدورى المحلى. وأضاف طبيب الإسماعيلى :”أحمد أيمن لم يكتمل شفاءه بعد ،لايزال فى مرحلة التأهيل ولن نستعجل عودته لتجنب تعرضه لإصابة جديدة”. وبسؤاله عن موقف عبد الرحمن مجدى أجاب قائلا :”اللاعب سيخضع لاختبار طبى فى ظل تعرضه لبعض الفطريات فى قدمه”. Advertisements علي الجانب الآخر، خضع محمود البدرى وحازم مرسى ثنائى الفريق الشاب لتدريبات إضافية ، عقب المران مساء اليوم. ويستعد الفريق للقاء الجونة مساء الأثنين على ملعب الإسماعيلية ، ضمن منافسات الجولة الــ18 بمسابقة الدورى المحلى. التدريبات اشتملت على الكرات العرضية المتقنة وسبل ترجمتها لأهداف وذلك تحت إشراف أدهم السلحدار مدرب الفريق. بعيدا عما سبق، حدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز 12 مارس موعداً للسفر للمغرب على أن يعود الفريق للإسماعيلية 16 مارس عقب المباراة بيوم واحد، مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

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