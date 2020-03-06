جدول ترتيب الدورى المصرى عقب مباراة طلائع الجيش وإنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 5 / 3 / 2020 إقامة مباراة واحدة ضمن الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف فريق طلائع الجيش نظيرة إنبى . صور.. تعادل سلبي بين إنبي و الطلائع بالدوري في أول ظهور للـvar انتهت مباراة طلائع الجيش وإنبي بالتعادل السلبي في اللقاء الذى أقيم بإستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مواجهات الجولة الـ18 للدوري في افتتاح مباريات الدور الثاني للدوري المصري. بهذا التعادل يرتفع رصيد فريق طلائع الجيش للنقطة 16 محتلاً بهم المركز الـ14لجدول الدوري ، بينما يرتفع رصيد إنبي للنقطة 25 في المركز الـ6 لجدول الدوري. جاءت المباراة في مجملها هادئة بين الفريقين ولم يصل أي منهما لمرمى الأخر في هجمات خطيرة تذكر طوال الشوطين وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي خطورة أو هجمات من قبل لاعبى الفريقين، ليرتضي الفريقين التعادل السلبي ، في الظهور الأول لتقنية حكم الفيديو var في اللقاء المقام بإستاد جهاز الرياضة العسكري حيث تواجد الحكم الدولي محمد الصباحي في سيارة الـvar و مصطفي مدحت حكم مساعد var، بينما يدير المباراة محمد معروف حكم ساحة. Advertisements وياتى جدول ترتيب الدورى المصرى كالتالى : وياتى جدول ترتيب الدورى المصرى كالتالى :

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