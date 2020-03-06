شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. ملامح تدريب الأهلى الرئيسي قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد تدريب الأهلى اليوم الكثير من المواقف حيث ظهر حماس كبير من قبل اللاعب أحمد فتحى وتحية خاصة من المالى اليو ديانج و إبتسامة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني و حمله الحذاء الخاص بيه.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وواصل فايلر حديثه مع اللاعبين لتجهيزهم فنيا ومعنوياً لمواجهة صن داونز، وخاض الفريق فقرة ترفيهية في بداية المران وخاض الفريق فقرة باليد ضمن البرنامج الذي أعده توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق.

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اشتمل مران الفريق على جانب بدني وفني قوي، استمر لمدة 70 دقيقة في الحصة التدريبية قبل الأخيرة للفريق في جنوب أفريقيا، وركز رينيه فايلر على تدريبات الكرة وتنفيذ الجمل الفنية والخططية.