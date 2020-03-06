الليلة.. الزمالك يتحدى الترجي في رادس للعبور لنصف نهائي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

انتصر الزمالك مرتين على الترجي التونسي بنفس النتيجة (3-1) في السوبر الإفريقي وذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، لكنه مطالب بتفوق ثالث ونهائي.

الفوز الأول منح الزمالك لقب السوبر الإفريقي في قطر، والفوز الثاني في استاد القاهرة وسط دفء الوطن والجماهير العاشقة قرب الأبيض من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي التحدي الثالث سيواجه الزمالك الغربة القاسية التي عانى منها ضيوف كثيرون في ملعب رادس الذي سيشهد حشداً كامل العدد في مدرجاته من أجل دعم الترجي أمام الفارس المصري.

ويأمل الزمالك في استعادة ذكريات الفوز على الترجي في تونس، وهو الأمر الذي حققته العديد من الأندية المصرية مثل الإسماعيلي، والأهلي الذي فاز على ملعب رادس 4 مرات في أخر 5 زيارات.

فوز الزمالك على الترجي، أو التعادل بأي نتيجة، وفي أسوأ الأحوال الخسارة بهدف نظيف فقط سينقل الزمالك إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 2016 وللمرة الثانية منذ عام 2005.

باتريس كارتيرون يعرف جيداً أجواء رادس والزخم الجماهيري الذي يدفع الترجي دفعاً نحو شباك المنافس، فقد خسر مع الأهلي نهائي 2018 في نفس الملعب بنتيجة (3-0) لكنه انتقم مرتين مستعيناً بفارس ميت عقبة الأبيض، ورد الثلاثية مرتين في فبراير.

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ويأمل كارتيرون في قيادة الزمالك إلى نصف النهائي ليس فقط بالتعادل أو الخسارة بفارق هدف، وإنما بتحقيق فوز يساعد لاعبي الأبيض على الثقة في أنفسهم وتصديق إمكانية تتويجهم بلقب دوري الأبطال الغائب منذ عام 2002.

وعلى الجهة الأخرى يعاني الترجي إيقاف اثنين من لاعبيه، وإيقاف المدرب معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي، وهو ما يمنح الزمالك أفضلية نسبية في الملعب، على مدربه الفرنسي أن يعمل جيداً على استغلالها.

بطاقة المباراة

الحدث: إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: 6 مارس 2020

التوقيت: 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس HD1