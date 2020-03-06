محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأهداف التي سُجلت ليوم الخميس 5 مارس. أتلتيك بيلباو 1 - 2 غرناطة بنصف نهائي كأس ملك أسبانيا Advertisements مانشستر يونايتد 3 - 0 ديربي كاونتي هدف رياض بودبوز ضد رين +94 يقود فريقه سانت ايتيان لنهائي كأس فرنسا

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الخميس.. يونايتد يكمل عقد المتأهلين لدور الـ8.. وبلباو لنهائي كأس الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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