تصريحات الخميس.. موقف آل الشيخ من الاستقالة.. وخماسية صنداونز.. وثروة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 5 مارس.

اتحاد الكرة: طبقنا الفيديو في 33 يوما بدلا من 6 أشهر

صرح جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بأن عملية تطبيق حكم الفيديو المساعد شهد تحديًا على البعد الزمني بعدما نجحوا في الحصول على الرخصة خلال 33 يومًا بدلًا من 6 أشهر.

أمير مرتضى: نسعى للتأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا من تونس

أشاد أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، بأداء نظيرهم التونسي الترجي قبل مواجهتهم مساء يوم غد الجمعة بإياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تركي آل الشيخ يرد.. هل سيتراجع عن استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية؟

نفى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ما تم تداوله ـ على حد قوله ـ من وجود مفاوضات لإثنائه عن استقالته التي تقدم بها من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

كارتيرون يتحدث عن.. قوة الترجي.. وفقدانه لكاريزما الشعباني.. وظروف "نهائي الأهلي"

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن الترجي التونسي هو المرشح الأقوى للصعود والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سفير مصر في جنوب أفريقيا يتحدث عن.. ترتيباتهم لبعثة الأهلي.. وأهمية وجود الخطيب

قال شريف عيسى، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، إن الترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ منذ الإعلان عن مواجهة صنداونز في قرعة دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

"من الممكن".. موسيماني يرد على قدرة صنداونز في تكرار الخماسية أمام الأهلي

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تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، عن مباراة فريقه أمام الأهلي في إطار إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر أن تقام ظهر السبت.

"نطالب بالعدالة".. أول تعليق من الزمالك على عقوبات الترجي

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه لا يلتفت على العقوبات التي وقعت في حق فريق الترجي التونسي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

هل ثروته مليار و120 مليونًا؟.. مقرب من صلاح يرد على تقرير أمريكي (خاص)

نفى مصدر مقرب من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لـ"الخليج 365" ما ذكره أحد المواقع الأمريكية حول ثروة صلاح عقب مرور 8 سنوات من احترافه في أوروبا.

"عودة مدافعه".. أنباء سارة لصنداونز قبل مواجهة الأهلي بالأبطال

تلقى الجهاز الفني لصندوانز الجنوب أفريقي بقيادة بيتسو موسيماني، دفعة معنوية كبيرة بعد تعافي أنيلي نجكونكا ظهير أيمن الفريق من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن مباراة الذهاب الاسبوع الماضي.

"احتجاج وليس اعتداء".. رضوان جيد يكشف كواليس جديدة في أحداث الزمالك والترجي

تحدث رضوان جيد الحكم المغربي والذي أدار مباراة الزمالك والترجي عن الأحداث التي وقعت بعد المباراة والتي أقيمت ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نافياً تعرضه للاعتداء على عكس بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أول تعليق من وزير الرياضة على إيقاف النشاط الرياضي في مصر بسبب كورونا

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد قرارات حتى الآن فيما يخص تأثير فيروس "كورونا"، مشددًا أن هذا الوباء غير متفشي في مصر ولا يوجد داعي لإلغاء أو تأجيل أي نشاط رياضي محلي.

"توقعنا عقوبات أقسى من ذلك".. أول تعليق من الترجي على قرارات كاف

أكد رياض بالنور رئيس فرع كرة القدم بالنادي الترجي الرياضي التونسي، أن ناديه سيستأنف على العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".