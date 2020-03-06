النشرة الرياضية.. أول تطبيق لـVAR في مصر.. اعتقال رونالدينيو.. وإلغاء المصافحة بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 5 مارس.

يونايتد يُكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أكمل مانشستر يونايتد عقد المتأهلين لدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه السهل 3 / صفر على مضيفه ديربي كاونتي اليوم الخميس في دور الستة عشر للمسابقة.

رسميًا.. بريميرليج يلغي المصافحة بسبب كورونا

أعلنت إدارة الدوري الانجليزي، اليوم الخميس عن إلغاء المصافحة بين اللاعبين والحكام قبل بداية المباراة، حتى اشعار أخر.

مصدر بالكاف: سنناقش مصير مباريات مارس الدولية بسبب كورونا

كشف مصدر في اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مصير مباريات مارس والتي تأتي ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، والتي ستقام في دولة الكاميرون.

إنبي يسقط في فخ التعادل أمام الطلائع في أول تطبيق لتقنية الـ "var"

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خيّم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فريق إنبي ونظيره طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري.

خريطة.. تعرف على جميع ملاعب الڤار في الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو "الڤار" على 11 ملعبًا في أنحاء مصر بالإضافة إلى دراسة إدراج التقنية في 5 ملاعب أخرى.

اتحاد الكرة يعلن ملاعب الـVAR" في الدوري

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بشكل مؤقت، أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" على 11 ملعبًا.

الترجي يطرح تذاكر مباراة الزمالك ويحدد موقف جماهير الأبيض

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن جماهير الترجي تواجدت بشكل كبير من أجل شراء تذاكر مباراة فريقها أمام الزمالك في اللقاء الذي سيقام مساء غد الجمعة على الملعب "الأوليمبي" برادس ضمن إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

اعتقال رونالدينيو وشقيقه بسبب جوازات سفر "مزيفة"

ألقت قوات الشرطة في باراجواي القبض على الأسطورة البرازيلية رونالدينيو لاعب برشلونة الأسبق وشقيقه بسبب حيازة جوازات سفر"مزيفة".