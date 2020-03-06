اتحاد الكرة: طبقنا الفيديو في 33 يوما بدلا من 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بأن عملية تطبيق حكم الفيديو المساعد شهد تحديًا على البعد الزمني بعدما نجحوا في الحصول على الرخصة خلال 33 يومًا بدلًا من 6 أشهر.

وقال جمال محمد علي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "مندوبون الفيفا أشادوا بالاستيعاب الشديد من جانب الحكام سريعًا وهو ما ساعدنا على تجاوز مشكلة الوقت والتي قدرت في البداية بـ6 أشهر إلى 8 أشهر، لكننا أنهينا التدريبات في 33 يومًا."

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وتابع: "الاتفاق الذي أتممناه مع الشركة المزودة لتقنية الـVAR يمنحنا الحق في الحصول على أحدث التكنولوجيا الخاصة بها."

وأضاف: "لم يشعر أحد من الجماهير بالاجراءات القانونية التي عملنا عليها طوال الفترة الماضية من أجل اتمام الاتفاق الخاص بالـVAR لكننا عملنا بجد لانهاء كل شيء بما في ذلك استلام التكنولوجيا والتخليص الجمركي."

وواصل: "استخدام تقنية الفيديو سيمنح ثقة للأندية المتنافسة بعدم وجود خطأ متعمد، كما أن الحكم أيضًا سيستفيد بإمكانية مراجعة اللقطات في حالة وجود شك بصحة قراره."