أمير مرتضى: نسعى للتأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا من تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، بأداء نظيرهم التونسي الترجي قبل مواجهتهم مساء يوم غد الجمعة بإياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أمير مرتضى قال في تصريحات لفضائية ناديه الزمالك اليوم الخميس:"الترجي فريق كبير ولابد أن نعطيله حجمه لعنا معه مرتين خلال 10 أيام فاللاعبين يحفظون بعضهما البعض والترجي لديه لاعبين مميزين ووسط جمهورهم الذي سيأتي لدعمهم لحزنه بعد الهزيمة أمامنا وكذلك توجوا بالبطولة أخر نسختين".

واسترسل المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك:"نركز جيدًا ويعمل كارتيرون صباحًا وليلاً مع اللاعبين نفسيًا وبدنيًا ونعمل حسابًا للجمهور الذي سيدعم الترجي أمامنا ولكن للاعبين عازمون على الترشح لنصف النهائي من تونس".

وأتم حديثه بالتشديد على أن اللاعبين يركزون جيدًا للمواجهة وأظهروا شخصيتهم القوية خلال مباراتهم الماضية أمام الترجي في القاهرة.