تركي آل الشيخ يرد.. هل سيتراجع عن استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نفى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ما تم تداوله ـ على حد قوله ـ من وجود مفاوضات لإثنائه عن استقالته التي تقدم بها من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

وكان تركي آل الشيخ، قد أعلن مطلع شهر مارس الجاري استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

تركي آل الشيخ، نشر خبرًا يُشير إلى إنه يتم توزيعه يوضح وجود اتصال من محمود الخطيب رئيس الأهلي به، مُذيلاً إياها بتعليق:"هذا الخبر يتم تسريبه الآن وتداوله ووصلني، الخبر هذا عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً؛ منذ أن تقدمت باستقالتي لم أرد أو أجاوب على أي اتصال، ومثلما قلت لكم لكل حادث حديث في الوقت المناسب وإذا لم تقبل استقالتي فسوف أجمّد الرئاسة الشرفية إلى الانتخابات القادمة حفظ الله النادي الأهلي وجمهوره الغالي ووفقه في القادم ... وحفظ الله مصر وشعبها الكريم ... محبكم ... ادعولي".