جماهير الأهلي تدعم اللاعبين على تويتر قبل مواجهة صن داونز

يقابل فريق الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت 7 مارس 2020، على ستاد لوكاس ماستربيسز موريبي في العاصمة بريتوريا بتمام الساعة الثالثة عصرًا، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي مباراة الذهاب فاز "المارد الأحمر" في ستاد القاهرة بنتيجة 2-0، وسجل الهدفين التونسي علي معلول.

جماهير الأهلي دعمت اللاعبين من خلال هاشتاج حمل اسم "رجال الأهلي نثق بكم"، حيث قال بوشكاش " لا تنسوا روح الفانلة الحمراء".

أما حساب مشجعة أخرى فكتب "نريدك أن تريهم غضب المارد الأحمر"، أحمد عبد

الحليم غرد "خلف هذا الفريق مهما كانت النتيجة".



وحساب مشجعة أخرى "من زمان كتفي في كتفك، ومعاك في اي مكان، بس تنادينا تلاقي الكون مليان، انتا الامل وانتا الكيان، فين ماتروح لو أخر الدنيا وراك نفديك بالروح، عشقك في قلبي يداوي اي جروح، هاهتف باسمك مهما كان".

أما حساب الأهلي نادي القرن كتب "انتم

وكتب كارم "الشناوى السد العالى ربنا يحفظك يارب".



حساب لمشجع كتب "الأهلي ده حياتنا شوفنا معاه المعجزات.. وتاريخه كله يحكي عن أغلى الانجازات.. من صغرنا وراه في الازمه ننسى اللي فات.. ده النادي اللي جمعنا وللا نسيتوا الذكريات .. انا عمري ما هااقدر أنسي اي ذكره كانت معاه".

مشجع أخر كتب "واثقين بيكم وان شاء الله هنفرح كلنا يوم السبت".

شريف الأهلاوي غرد "كل لاعب ف قايمة الماتش .. إسترجل وإتعب وإبذل كل مجهودك وطاقتك .. هين نفسك شوية ف الملعب ياخي وقاتل .. ف جمهور عمل المستحيل قبل الممكن ووقف وراكم ودعكم .. ماتكسروش بخاطره تاني وفرحوه".