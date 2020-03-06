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مانشستر يونايتد يكتسح ديربي كاونتي بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد

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فازمانشستر يونايتد علي نظيره ديربي كاونتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

إفتتح أهداف المباراة لوك شو مدافع مانشستر يونايتد في الدقيقة 34، من خلال هجمه متعددة التسديدات انتهت بتصويبه رائعة من

لوك شو علي حدود منطقة الجزاء أرتطمت بالأرض وسقطت من فوق حارس ديربي كاونتي .

 

وأضاف الهدف الثاني لماشنستر يونايتد المهاجم النيجيري إيجالو في الدقيقة 41 من عمر الشوط، بعد أن إستغل كرة عرضيه جاءت

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له داخل منطقة الجزاء ليتوغل من عمق ثلاث مدافعين لديربي كاونتي ويسدد كرة سكنت الشباك.

 

وفي الدقيقة71، أضاف إيجالو مهاجم مانشستر يونايتد الهدف الثاني له والثالث لفريقه في اللقاء، بعد أن سدد كرة قوية سكنت الشباك.

 

وبتلك النتيجة يتأهل مانشسشتر يونايتد إلي ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ، بينما يغادر ديربي كاونتي البطولة من دور ال 16 .

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