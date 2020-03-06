يوفنتوس يصفع برشلونة ويقترب من خطف نجم تشيلسي مجانًأ

يسعى نادي يوفنتوس لتدعيم صفوفه في الميركاتو القادم بعدد من اللاعبين المميزين حيث اقترب بشكل كبير من خطف نجم تشيلسي البرازيلي ويليان وذلك في الصراع المحتدم للظفر بخدمات اللاعب وأبرزهم برشلونة.

وكشفت صحيفة دايلي إكسبريس البريطانية على أن يوفنتوس يقترب من توجيه صفعة كبيرة للبرسا وبات أقرب بكثير من أي وقت مضى للحصول على خدمات البرازيلي ويليان.

وقالت الصحيفة أن خلال الساعات القليلة الماضية اقتربت المفاوضات بين الطرفين بشكل كبير، واتفق ويليان مع مسئولي اليوفي على كافة التفاصيل حيث يفضل اللاعب الانتقال للفريق الإيطالي عن برشلونة وخاصة وأنه يعرف جيدا المدير الفني ساري وقت قيادته لـ تشيلسي.

النجم البرازيلي الذي يبلغ من العمر 31 عامًا ينتهي عقدة مع البلوز نهاية الصيف القادم وفشلت جميع محاولات ناديه بإقناعه بمديد عقده حتى الأن مما يجعل صفقة انضمامه لليوفي مجانًا في حالة اكتمال المفاوضات بين الطرفين بشكل جيد.

يذكر أن ويليان انضم إلى تشيلسي مطلع عام 2013 وذلك جاء قادما من من أنجي الروسي وحصل على عدة ألقاب أبرزها لقبان للدوري الإنجليزي ولقب كأس الرابطة.