رياضة | إصابة جديدة تضرب نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة تضرب نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النجم الإنجليزي الشاب "كالوم هودسون أودوي" إصابة جديدة في مران الفريق اليوم الخميس في أوتار الركبة.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلا عن شبكة "ذا أتليتيك" فإن أودوي عانى من آلام حادة في الركبة خلال مران البلوز، غادر على إثرها تدريبات الفريق.

وغاب أودوي عن فريق تشيلسي منذ شهر نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الركبة، وكان اللاعب في طريقه للتعافي، إلا أن الفحوصات أثبتت تجدد إصابته، دون تحديد موعد عودته للفريق.

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ويعد صاحب الـ19 عاماً من أبرز المواهب الشابة في إنجلترا، إلا أن لعنة الإصابات مازالت تطاردته.

وكان أودوي على وشك الإنتقال لفريق بايرن ميونخ الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد تمسك ببقائه مع الفريق اللندني.

وإقتصرت مشاركات الشاب ذو الأصول الغينية على 17 مباراة فقط بجميع البطولات لهذا الموسم، سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع آخر، وتبلغ قيمته التسويقية مبلغ 35 مليون يورو، بحسب شبكى ترانسفير ماركت.