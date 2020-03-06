رياضة | مانشستر يونايتد يهزم ديربي كاونتي بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يهزم ديربي كاونتي بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسجل لوك شاو هدف فريق مانشستر الأول في المباراة، واحرز اللاعب النيجيري ايجالو الهدفين الثاني والثالث للفريق الأحمر في اللقاء.

وتأهل مانشستر يونايتد بهذة النتيجة لدور الربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيلتقي مع فريق نوريتش سيتي في الدور القادم.

وسيشهد الدو المقبل مواجهة نارية بين فريق تشيلسي وفريق ليستر سيتي، بينما يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، ويستضيف فريق شيفيلد يونايتد منافسه فريق أرسنال.