رياضة | كشف حساب الزرقا والنصر في 16 مباراة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب الزرقا والنصر في 16 مباراة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الزرقا يوم الإثنين المقبل، لقاء الزرقا، الزرقا بقيادة محمد حسن مع نظيره فريق النصر بقيادة سيد عيد، في مواجهة صعبه لكلا الفريقين.

وشهدت الجولة الماضية، فوز النصر على النجوم، بهدف دون رد سجله محمود السيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بينما تلقى فريق الزرقا الهزيمة من فريق بتروجت بهدف دون رد، وحقق فريق النصر الفوز بهدف محمود السيد في الدور الأول على حساب الزرقا.

1- أرقام فريق الزرقا

يدخل فريق الزرقا اللقاء بعد أن خاض 16 مباراة ، حيث يتذيل المجموعة برصيد 9 نقاط ،حقق الفوز في مباراة وحيدة على جمهورية شبين 0/1، وتعادل في 6 مباريات مع بتروجت 0/0، منتخب السويس 0/0 ، كوكاكولا 1/1، سيراميكا كليوباترا 1/1 وتعادل ذهاب واياب مع المريخ 2/2،1/1.

وتلقى الزرقا الهزيمة في 9 مباريات من جمهورية شبين 1/2، سيراميكا 0/2، النصر 0/1، القناة 0/3، الترسانة 0/1، النجوم 0/2، بتروجت 0/1، وذهاب واياب من الداخلية 2/5، 0/2.

2- أرقام فريق النصر

يدخل فريق النصر اللقاء بعد أن خاض 16 مباراة، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة، من الفوز في 6 مباريات على، بتروجت 0/2، الزرقا 0/1، الترسانة 1/2، منتخب السويس 1/3، وذهاب واياب على النجوم 0/1.

وتعادل في 4 مباريات مع المريخ 2/2، كوكاكولا 1/1، سيراميكا 1/1، جمهورية شبين 0/0.

Advertisements

وتلقى النصر الهزيمة في 6 مباريات من كوكاكولا 0/1، سيراميكا كليوباترا 1/3، منتخب السويس 0/1 ،القناة 1/2، الداخلية 1/3، بتروجت 1/3.

3- هدافي فريق الزرقا

سجل لاعبي 10 أهداف عن طريق هدفين لكل من بإسم عادل، ويوسف حسن، وحسام جماليه، وهدف واحد لكل من، محمد عصام، ومحمد بدير مانجا، وأحمد سمير، ونور العشرى، وسكنت شباكه 25 هدف.

4- هدافي النصر

سجل لاعبيه 17 هدف عن طريق محمود السيد 7 أهداف، ابراهيما فاى 4 أهداف، وأحمد حسين هدفين، وهدف واحد لكل من أحمد الداهش، أحمد خليل كالوشا،جودة أيمن، ميدو العطار وسكنت شباكه 19 هدف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 31 نقطة

2- الداخلية 28 نقطة

3- بتروجت 28 نقطة

4- منتخب السويس 24 نقطة

5- النصر 22 نقطة

6- النجوم 21 نقطة

7- جمهورية شبين 21 نقطة

8- القناة 21 نقطة

9- كوكاكولا 18 نقطة

10- المريخ 15 نقطة

11- الترسانة 14 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط