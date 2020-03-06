رياضة | مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عثمان النجار، المدرب المساعد لنادي الترجي التونسي، الذي يقوم بإدارة مباراة الزمالك بديلا لمدرب الفريق الموقوف معين الشعباني، تصريحات نارية على العقوبات التي وقعت من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وكان الكاف قد وقع عقوبات قاسية على الشعباني وتراوي بسبب أحداث مباراة الذهاب أمام الزمالك، بعد اعتراض الجهاز الفني على القرارات التحكيمية للمغربي رضوان جيد، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-1، الذي أقيم على ستاد القاهرة.

وقال "النجار" في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "علمنا بقرارات الكاف خلال تدريب الأربعاء، استعدادًا للزمالك، وبالتأكيد أثرت علينا لأنه سيغيب أهم لاعبينا".

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وتابع: "هناك لاعبين كانوا في حسابتنا وقرارات الاتحاد الإفريقي، منعتنا من وضعهم في التشكيل الأساسي، والعكس صحيح، أي أن بعض اللاعبين أنضموا لحساباتنا في هذه المباراة كانوا خارجها تمامًا" .

وأكد "النجار"، على أن الجهاز الفني تعامل بحذر مع العامل الذهني للاعبين، مشيرًا إلى أنهم حاولوا تجهيز اللاعبين العائدين من الاصابة وسيكون تركيزهم على تعويض خسارة مباراة الذهاب.

وأختتم "النجار" حديثه :"سنتابع مع معين الشعباني ومجدي تراوي لحظة بلحظة، وسنتأهل إلى نصف النهائي أمام الزمالك".

وجدير بالذكر أن الزمالك يحل ضيفًا ثقيلا على الترجي، غدا الجمعة، على ستاد رادس، ضمن مباريات اياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.