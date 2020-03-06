رياضة | فلورنتينو بيريز يُوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلورنتينو بيريز يُوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لاعبي ريال مدريد بالتحلي بالقوة لاجتياز "كل التحديات" المقبلة في هذا الموسم، مؤكداً أنه حانت "المرحلة الحاسمة"، التي تتحدد فيها كل البطولات الكبرى.

وقال فلورنتينو بيريز: "دخلنا المرحلة الحاسمة من الموسم، التي ستكون فيها قوة الريال حيوية لاجتياز كل تحد، بما في ذلك كل ما يمكن أن تكون مستحيلة"، وذلك قبيل لقاء إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بعد الخسارة ذهابا 1-2".

وأشار بيريز في خطابه بفاعلية لتجديد اتفاق رعاية مع ريال مدريد، إلى النجاحات التي حققها قطاعا كرة القدم وكرة السلة في الموسم الحالي وطالب الجماهير بدعم النادي بشكل كامل.

وقال "في كرة القدم حققنا كأس السوبر الإسباني وفي كرة السلة حققنا أيضاً كأس السوبر الإسباني وكأس الملك. ثلاثة بطولات بمثابة محفزات في موسم نأمل في التتويج فيه ببطولات جديدة".