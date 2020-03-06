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الفرعون المصري صلاح يسعى لتحقيق لقب جديد
الخميس 5 مارس 2020
يسعى اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، إلى تحطيم رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بالتسجيل في مرمى بورنموث للمرة السادسة على التوالي.
وتأتي مواجهة بورنموث، ضمن منافسات الجولة 29 من البريميرليج، بعد 5 مواجهات سابقة نجح صلاح في جميعهم بتسجيل 7 أهداف، الذي يحلم بالتسجيل في 6 مباريات متتالية.
تسجيل صلاح في مواجهة السبت المقبل، تساهم في تحطيم أرقام المهاجم كريس وود لاعب نادي بيرنلي، والحصول أول لاعب يسجل في جميع المواجهات المباشرة أمام نفس الخصم بالدوري الإنجليزي.
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