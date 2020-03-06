الامارات | ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في نهائي كأس دبي للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في نهائي كأس دبي للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصل كأس دبي الذهبية للبولو، بطولة «بنك ستاندرد تشارترد الذهبية»، اليوم، إلى محطتها الختامية، حيث الموعد مع المباراة النهائية التي تقود خلالها سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات في مواجهة فريق الشيخة علياء، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم.

ويسبق المباراة الختامية مباراة نهائي كأس «بنتلي الإمارات 2020»، التي تجمع بين الغريمين التقليديين فريق الحبتور بقيادة النجم محمد الحبتور، وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، في مباراة قوية بسبب تقارب مستوى الفريقين ومعرفة كل منهما للآخر.

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يذكر أن المنافسات تقام بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ويضم فريق الإمارات المتألقين: بنيامين بينللو، وتوماس بينللو وتومي بيرسفورد، بينما يضم فريق الشيخة علياء: إجناسيو أكونا، وجاسينو كروتو وسنتياغو. وأكد رجل الأعمال محمد الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة العليا، أنه تم رصد جوائز مالية وهدايا تذكارية للجمهور تصل إلى نحو 350 ألف درهم.

يذكر أن مجلس دبي الرياضي رصد جائزة مالية كبيرة قدرها نصف مليون درهم لأول مرة في تاريخ اللعبة، يحصل منها الفائز بالمركز الأول على 350 ألف درهم، و150 ألف درهم للوصيف.