الامارات | سالم حديد سفيراً للعبة «الآيكيدو»

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم حديد سفيراً للعبة «الآيكيدو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اللاعب الدولي السابق، والمستشار القانوني سالم حديد، أنه رغم اعتزاله كرة القدم منذ سنوات طويلة فإنه يحرص على ممارسة لعبة الآيكيدو، مؤكداً أنه باعتباره حائزاً الحزام الأسود من الدرجة الثالثة في هذه اللعبة فهو يعد سفيراً من المنظمة العالمية للعبة، والتي مقرها اليونان، حيث ينشط ضمن المنظمة لنشر اللعبة في الإمارات.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يحرص على ممارسة العديد من الرياضات، بينها المشي.

يذكر أن سالم حديد انضم أيضاً إلى عضوية الاتحاد العالمي للقانونيين في مجال الرياضة.