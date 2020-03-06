الامارات | عموري ورفاقه لم يخسروا مباراتين متتاليتين في الموسم الحالي

شكرا لقرائتكم خبر عن عموري ورفاقه لم يخسروا مباراتين متتاليتين في الموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى اتحاد كلباء إلى بلوغ المنطقة الدافئة عندما يستضيف الجزيرة، عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن الجولة 18 من دوري الخليج العربي.

ويبلغ رصيد اتحاد كلباء 16 نقطة في المركز الـ11، وسيقوده الفوز إلى تحسين موقعه على لائحة الترتيب، على العكس من النتيجة السلبية التي قد تعيده للارتباك، بينما يبلغ رصيد الجزيرة 30 نقطة في المركز الرابع، على بعد تسع نقاط من شباب الاهلي «المتصدر» برصيد 39 نقطة.

ويتطلع أصحاب الأرض إلى مواصلة النتائج الإيجابية والاقتراب من المنطقة الدافئة نسبياً، بتحقيق الفوز على الجزيرة أو أي نتيجة إيجابية أخرى، لاستثمار وتعزيز الفوز على الفجيرة في الجولة الماضية، كما يبحث أكثر من لاعب في تشكيلة اتحاد كلباء، خصوصاً ثلاثي الأجانب الذين تم قيدهم في فترة الانتقالات الشتوية، عن تأكيد حضورهم، خصوصاً البرازيلي وانديرسون الذي فرط في الكثير من الفرص بالمباريات الماضية، ومنها المواجهة الماضية أمام الفجيرة عندما أضاع فرصاً سهلة من انفرادات بالمرمى.