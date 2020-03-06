الامارات | 3 ذكريات حزينة تزعج شباب الأهلي وأروابارينا أمام النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ذكريات حزينة تزعج شباب الأهلي وأروابارينا أمام النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض شباب الأهلي اختباراً صعباً عندما يستضيف النصر، الساعة 8:15 على استاد راشد في دبي، بختام الجولة الـ18 من مسابقة دوري الخليج العربي، إذ يسعى إلى الحفاظ على فارق النقاط أمام ملاحقيه على صدارة الترتيب، والتخلص من ثلاث ذكريات أزعجته أمام «العميد» في الموسم الحالي.

وتبرز ثلاث ذكريات حزينة تزعج شباب الأهلي، والمدرب الأرجنتيني رودولفو أروبارينا، عندما يلتقي الفريق مع النصر، أهمها أن شباب الأهلي تلقى خسارته الأولى في دوري الموسم الحالي، بهزيمته أمام النصر بهدف دون ردّ، أحرزه الإسباني ألفارو نيغريدو بطريقة رائعة.

أما الذكرى الثانية فهي «أزمة الفار» التي حدثت خلال المباراة نفسها، بعدما أسهمت في إلغاء هدف لمصلحة شباب الأهلي، وعن طريقها تم احتساب هدف النصر، كما حصل لاعب شباب الأهلي، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، على البطاقة الحمراء، بعد استعانة الحكم بـ«الفار» في الوقت الذي كان يطالب دي سوزا بالحصول على ركلة جزاء.

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في المقابل، الذكرى الثالثة، هي خسارة شباب الأهلي لقب كأس الخليج العربي، بعدما حقق النصر الفوز بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت إحراز الإسباني، ألفارو نيغريدو، أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية للبطولات المحلية في الدولة، بينما تسببت هذه المباراة في دخول «فرسان دبي» في أزمة غياب الثقة لدى اللاعبين، بخسارة أربع مباريات متتالية، في شهر فبراير الماضي.

ويتصدر شباب الأهلي لائحة ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، إذ استعاد الفريق انتصاراته بالفوز في الجولة الماضية على بني ياس بهدف دون رد، لكن الجهاز الفني يتلقى انتقادات بسبب استمرار تراجع مردود اللاعبين، بينما بات «فرسان دبي» يواجه ضغطاً كبيراً، بعد خروجه من كأس رئيس الدولة، وتعقّد موقفه في دوري أبطال آسيا، إذ أصبحت بطولة الدوري هي الهدف الأبرز للفريق في الموسم الحالي.

من جهته، يخوض النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزاً كبيراً في الجولة الـ17 على الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع «العميد» رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، إذ يأمل الفريق أن يواصل انتصاراته بهدف الاقتراب من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا.

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