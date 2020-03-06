الامارات | لوفانور لا يخاف «القفز بالمظلات»

شكرا لقرائتكم خبر عن لوفانور لا يخاف «القفز بالمظلات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي، المولدوفي لوفانور هنريكي، عن عدم خوفه من القفز بالمظلات، بعدما نشر على حسابه في موقع تبادل الصور «إنستغرام» مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، توضح خوضه تجربة هي الأولى بالنسبة له على حد قوله، عندما قفز بالمظلات في «سكاي دايف دبي»، مبدياً إعجابه بالتجربة المثيرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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