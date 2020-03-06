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الامارات | الظفري: يجب أن تتضاعف عائدات الأندية 100% على الأقل

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سيد مصطفى ■عجمان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مرشح نادي عجمان لعضوية رابطة دوري المحترفين، ناصر الظفري، أنه يطمح إلى مضاعفة القيمة التسويقية لدوري الخليج العربي، في حال نجاحه في الانتخابات التي ستُجرى في التاسع من الشهر الجاري.

وقال الظفري لـ«الإمارات اليوم»: «علينا استغلال العلامات التجارية للأندية، بما يحقق لها عائدات مالية تساعد في دعم مشروع الاحتراف، والاستفادة من الجاليات الموجودة في الدولة، وتحفيزها على الحضور للمدرجات من خلال ربط حياتها اليومية بالأندية».

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وشدد مرشح نادي عجمان على أن ملف اللاعب المقيم يجب أن يُستثمر بشكل أفضل مما هو عليه حالياً من قبل الأندية، بما يحقق لها عائدات مالية وتسويقية كبيرة، وأيضاً تستفيد منه المنتخبات الوطنية بصورة أكبر.

وتحدث الظفري عن موضوعات عدة عبر الحوار التالي:

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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